فتح محطات وقود للمستثنين من قرار الحظر

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت لجنة أزمة الوقود المشكلة من المجلس الرئاسي،أنها منحت الإذن بتشغيل بعض محطات الوقود بشكل يومي لتقديم خدماتها إلى سائقي مركبات الجهات التي استثنيت من حظر التجول من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة ظهرا ،حسب بيان إدارة الإعلام بحكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

كما أكدت اللجنة على منح الاستثناء لسيارات نقل أسطوانات الغاز لضمان استمرار تزويد المرافق الخدمية بوقود الديزل بصورة طبيعية .

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