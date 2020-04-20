إصابة الإخواني المصري “عمرو صلاح الدين” أثناء تغطيته للحرب رفقة المليشيات في محور صلاح الدين

طرابلس 20 أبريل 2020 (وال)- أصيب الإخواني المصري “عمرو صلاح الدين”؛ المطلوب لدى الأجهزة الأمنية في مصر في محور صلاح الدين من قبل وحدات القوات المسلحة.

هذا وقد أصيب الإخواني المصري عمرو صلاح الدين تابع لجماعة الإخوان الإرهابية وهو يعمل مصّورًا، لدى مليشيات الإرهابية في طرابلس، في رجله الأيسر وتم نقله إلى مستشفى ميداني في محور صلاح الدين، وتلقي خلالها العلاج، وهو الاستهداف الثالث أثناء تغطيته للمعارك في طرابلس منذ شهر أبريل الماضي.

المصري عمرو صلاح الدين؛ هو تابع لجماعة الإخوان الإرهابية في مصر، ويتواجد في صفوف الميلشيات المسلحة في طرابلس، وقد وصل إلى مدينة مصراتة نهاية أبريل الماضي، لتغطية معارك تحرير طرابلس.

وعمرو صلاح الدين مطلوب للسلطات الأمنية المصرية في عدد من القضايا. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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