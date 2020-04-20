دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث استعداد عدد من البلديات للعالقين في الخارج لإجراء الحجر الصحي

بنغازي 20 أبريل 2020 (وال)- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الله السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، استعداد عدد من البلديات للعالقين خارج البلاد بعد عودتهم للوطن.

هذا واطلع دولة الرئيس خلال اجتماع عقده بمقر إقامته في مدينة بنغازي، مع وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، على مقترحات الأماكن التي من الممكن تخصيصها للحجر الصحي في عدد من البلديات، وذلك وفق الإجراءات الصحية بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة فيروس “كورونا”.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا لاجتماع عقده دولته أمس الأحد، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

وبحث دولته خلال الاجتماع؛ الترتيبات النهائية لعودة المواطنين الليبيين العالقين في عدد من الدول، في ظل انتشار فيروس “كورونا” التي يُواجهها العالم.

وتأتي هذه الاجتماعات التي عقدها دولة الرئيس، ضمن سلسلة من الاجتماعات لبحث هذا الملف الهام، وذلك بالنظر إلى الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها دولته؛ لمكافحة فيروس “كورنا”، ومنع انتشاره في ليبيا بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة فيروس “كورونا”.

كما اطلع دولة الرئيس خلال اجتماع اليوم، على عمل لجنة تعقيم البلديات التي يرأسها وزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزيدي. (وال- بنغازي) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال