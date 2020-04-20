للمرة الأولى.. هونج كونج تعلن عدم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا

أكد مركز الحماية الصحية التابع لوزارة الصحة في هونج كونج ، أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة ب فيروس كورونا المستجد اليوم الإثنين، وهو أول يوم لا يشهد إصابات منذ بدء تسجيل الحالات.

ونجحت الإجراءات التي اتخذتها المدينة لتعقب ورصد وعلاج المصابين، إلى جانب تدابير الخفض والقضاء على العدوى، حيث تم تسجيل 1025 حالة إصابة مؤكدة وأربع حالات وفاة فقط.

ويأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه دول العالم تصاعد حالات الإصابة والوفاة بسبب انتشار الوباء.

ولم يصل عدد حالات الإصابة الجديدة التي يتم تسجيلها يوميا إلى 10 حالات لعدة أيام، وتقدم البيانات التي سجلت اليوم الإثنين بارقة أمل في رفع القيود التي تحكم الحياة اليومية قريبا.

ومع ذلك، تواصل الحكومة مناشدة المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتطلب منهم تقليل الخروج وتجنب الأنشطة الاجتماعية من أجل تقليل مخاطر الإصابة بالعدوى.

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