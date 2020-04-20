روسيا تعلن عن تسجيل 4268 إصابة و44 وفاة جديدة بـكورونا

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 4268 إصابة و44 وفاة جديدة ب فيروس كورونا في البلاد خلال اليوم الماضي، لترتفع بذلك الحصيلة إلى 47121 إصابة و405 وفيات- بحسب روسيا اليوم.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له، أن 155 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 75 في العاصمة موسكو.

وتبقى موسكو البؤرة الأساسية لتفشي الوباء، حيث تجاوزت حصيلة الإصابات فيها 26 ألفا، بزيادة 2026 حالة عن اليوم السابق، مع أن هذا الرقم أقل من حصيلة أمس التي بلغت 3570 حالة وسجلت موسكو خلال اليوم الماضي 28 وفاة من أصل 44 في عموم البلاد في ذلك اليوم.

وتعتبر مقاطعة موسكو ثاني أكبر بؤرة مع 578 إصابة جديدة.

وكانت روسيا شهدت ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة والوفيات بكورونا أمس، الأحد، حيث سجلت 48 وفاة و6060 إصابة جديدة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا