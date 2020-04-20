بيلد: زيدان يعطي الضوء الأخضر للتعاقد مع ألابا

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن زيدان أعطى ريال مدريد الضوء الأخضر للتعاقد مع الظهير الأيسر النمساوي في فترة الانتقالات المقبلة.

ورغم أن ألابا لا يزال في تعاقده أكثر من موسم مع بايرن إلا أن ريال مدريد سيحاول ضمه لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق.

ومن المتوقع أن يغادر ألابا بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الجاري بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه مثل الفرنسي لوكاس هيرنانديز، والظهير الشاب ألفونسو دايفز.

رغبة ريال مدريد في ضم ألابا لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق في ظل رحيل مارسيلو المتوقع بنهاية الموسم الجاري، وأيضا لقدرته على اللعب في مركز قلب الدفاع والظهير الأيسر.

ألابا البالغ من العمر 27 عاما انضم لشباب بايرن ميونيخ عام 2008 قادما من أستوريا فيينا النمساوي.

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