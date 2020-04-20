موهبته في الحفظ والصون.. بايرن يجدد عقد ألفونسو ديفيز

عقد ألفونسو ديفيز كان ينتهي في 2023، إلا أن بايرن مدد عقد اللاعب حتى 2025.

وتحدث كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن عن التجديد لألفونسو قائلا: “ديفيز تطور بشكل جيد جدا مع بايرن ونحن سعداء للغاية بتمديد تعاقده معنا”.

وقال الجناح الكندي الذي يشغل مركز الظهير الأيسر في تصريحاته للموقع الرسمي لـ بايرن: “سعيد للغاية بتجديد عقدي مع الفريق”.

وأضاف “بايرن من أكبر الفرق في العالم وبالنسبة لي فحلمي أصبح حقيقة باللعب هنا”.

وتابع “أشعر بالسعادة منذ أول يوم لي في الفريق. أريد تحقيق أكبر كم ممكن من البطولات والإنجازات مع الفريق”.

وأتم “عقلية الرغبة دائما في الفوز بكل شيء. تلك هي DNA بايرن”.

صاحب الـ 19 عاما وًلد في غانا وتحديدا داخل معسكر للاجئين في العاصمة أكرا لأبوين هربا من الحرب الأهلية في ليبيريا.

وبعد لجوء ديفيز وأسرته إلى كندا شارك في أكاديمية تابعة لفريق فانكوفر وايت كامبس الكندي، قبل أن يشارك وهو في الـ 15 من عمره لأول مرة مع الفريق في دوري أمريكا الشمالية.

وفي صيف 2018 نجح بايرن في الحصول على خدمات ألفونسو ليبدأ تدريجيا مراحل الصعود للفريق الأول.

وشارك ألفونسو في 32 مباراة مع بايرن هذا الموسم ونجح في التسجيل مرة وصناعة 8 أهداف.

ولفت ألفونسو أنظار الجميع بعد أدائه المبهر أمام توتنام ثم تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

أمام توتنام في دور المجموعات، نجح في صناعة هدفين، وأمام تشيلسي على ملعب الأخير في ذهاب دور الـ 16 تلألأ في سماء ستامفورد ونجح في الصناعة مرة، في لقاء انتهى بفوز بايرن 3-0.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

اقرأ أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا