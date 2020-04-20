يونسيف تدعو لتجنيب الأطفال ويلات الحرب في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف من عدم قدرة ليبيا على مكافحة جائحة كورونا في ظل استمرار الصراع الحالي كما حذرت من تواصل النزاع في أجزاء واسعة من ليبيا وخاصة خاصة ما يدور حول العاصمة طرابلس.

وقالت المنظمة أن وقف القتال ضروري للأطفال الذين يعيشون وسط هذا الكابوس كما أنه سيؤدي إلى وقف الاعتداءات على البنى الأساسية الحيوية مثل المراكز الصحية وأنظمة المياه والصرف الصحي، فيما ستخلق الهدنة فرصا للتواصل مع أطراف النزاع من أجل تسريح الأطفال من الجماعات المسلحة.

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