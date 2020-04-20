السماح للمصارف بفتح الاعتمادات المستندية

ايوان ليبيا – وكالات :

قال مصرف ليبيا المركزي في رسالته الدورية الصادرة عن إدارة الرقابة على النقد بالمصرف المركزي رقم (2020/67) عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الاثنين،أنه سمح للمصارف بالاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية المتعلقة بفتح الاعتمادات المستندية.

وقال المصرف المركزي أنه «تقرر استمرار الإدارات العامة وفروع المصارف والإدارات المعنية بتقديم خدمات العمليات الخارجية خلال فترة الحظر المقررة إعمالا للمادة (2) من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (215) لسنة 2020، مع التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية لموظفي وزبائن المصارف».

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