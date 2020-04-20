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ارتفاع عدد وفيات كورونا في تركيا إلى 2140

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال وزير الصحة التركي ، فخر الدين قوجة ، اليوم الإثنين، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد- 19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ارتفع 4674 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما توفي 123، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2140.
وأضاف الوزير، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد وصل إلى 90 ألفا و980 حالة، وهو الأعلى مقارنة بأي دولة أخرى خارج أوروبا أو الولايات المتحدة .
وقال الوزير، إن 13 ألفا و430 شخصا، تعافوا من الفيروس المستجد حتى الآن، وإن عدد الاختبارات التي أجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضي وصل إلى 39703.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • ربنا يزيد ويبارك للمعتوه وينافس على المركز الاول عالميا ليدخل التاريخ من اوسخ ابوابه باب الغباء والجهل !!!

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