أردوغان: إغلاق موسع يشمل 31 مدينة وولاية لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس التركي ، رجب طيب أردوغان ، اليوم الإثنين، عن إغلاق موسع مدته أربعة أيام في 31 مدينة وولاية، بدءا من عشية رمضان، لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وقال أردوغان، في خطاب متلفز، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن حظر التجول سيبدأ عند منتصف الليل (2100 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس المقبل، ويستمر حتى نفس الوقت يوم الأحد الأسبوع المقبل.

وتابع أردوغان “نجحنا في منع تحول جائحة كورونا إلى كارثة بفضل التزام شعبنا بالتدابير إلى حد كبير”.

ولم يطالب أردوغان بفرض حظر صارم على الصعيد الوطني منذ أن أبلغت تركيا عن أول حالة إيجابية لها في 11 مارس.

وشمل ذلك المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان والمدينة المالية إسطنبول، التي شهدت 60 % من الحالات، والعاصمة أنقرة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا