تقرير – أوزيل بين 3 لاعبين في أرسنال يرفضون خفض رواتبهم

وذكر تقرير نشرته صحيفة “ميرور” الإنجليزية اليوم الإثنين أن أوزيل رفقة لاعبين آخرين لم يتم تسميتهم يرفضون خفض رواتبهم قبل رؤية التأثير الفعلي لتوقف النشاط على إيرادات النادي.

وأشار التقرير إلى أن أوزيل يريد من زملائه احترام قراره مثلما احترم هو قرارهم.

ويحصل أوزيل على راتب أسبوعي من أرسنال يقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني.

وكان وكيل أوزيل يُدعى إيركوت سوجوت قال في وقت سابق إن اللاعبين لا ينبغي عليهم الموافقة على خفض رواتبهم في ظل إمكانية تحقيق الأندية ذات الأرباح التي حققوها العام الماضي.

وقالت رابطة اللاعبين المحترفين إن على أندية الدوري يجب أن تؤجل دفع المستحقات وليس خفضها.

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