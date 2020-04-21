ترامب: ندرس إضافة ما يصل إلى 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي البترولي الإستراتيجي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، خلال المؤتمر الصحفي اليومي ل خلية الأزمة حول إجراءات مكافحة كورونا ، مساء الإثنين، أن الولايات المتحدة تدرس إضافة ما يصل إلى 75 مليون برميل من النفط إلى الاحتياطي البترولي الإستراتيجي لأمريكا- بسحب سكاي نيوز.

وقالت خلية الأزمة لمواجهة كورونا، وفرنا قاعدة بيانات بإمكانها تحديد مكان ذروة فيروس كورونا ، كما سيتم إعادة فتح البلاد فور انتهاء تهديد الفيروس.

وتابع ترامب، سنواصل ضغطنا على الكونجرس لدعم الشركات الصغيرة، كما سيتم توجيه 30 مليار دولار لتوفير الدعم للقطاع الصحي والعاملين فيه.

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