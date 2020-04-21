واشنطن تعبر عن قلقها من اعتزام تركيا تشغيل منظومة الصواريخ الروسية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورجان أورتاجوس، إن الولايات المتحدة لا تزال تعارض بقوة شراء تركيا ل منظومة الدفاع الصاروخي الروسية .

وأضافت، أن واشنطن تشعر “بقلق بالغ” إزاء التقارير التي أفادت بأن أنقرة تمضي قدما في جهودها لتشغيل تلك المنظومة.

وقالت أورتاجوس، في بيان عبر البريد الإلكتروني “نواصل التأكيد على أعلى المستويات بأن صفقة إس-400 هي موضوع المداولات الراهنة بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، ولا تزال تمثل عقبة كبيرة في العلاقات الثنائية وفي حلف شمال الأطلسي. نحن على ثقة بأن الرئيس أردوغان وكبار مسئوليه يتفهمون موقفنا”.

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