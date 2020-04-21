صرف مساعدة مالية للطلبة الليبيين العالقين في تركيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت الملحقية الاكاديمية الليبية في أنقرة، عن صرف مساعدة مالية للطلبة الليبيين المتواجدين في تركيا وقبرص التركية، وذلك لمساعدتهم في ظل الظروف التي يمر بها بعض الطلاب الدارسين لا سيما الذين انتهى عليهم الصرف.

وقالت الملحقية اليوم أنها ستقوم بصرف المساعدة المالية خلال اليومين القادمين بناءا على الاتفاق بين القائم بالأعمال والوزارة والملحقية بشأن إمكانية مساعدة الطلبة المنتهي عليهم الصرف .

ووجهت الملحقية الطلبة الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على المساعدة ولم تصرف لهم، بأن يقوموا بمراسلتها عبر البوابة يوم الخميس القادم، ليتم مراجعتها ومن ثم الصرف.

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