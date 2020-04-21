ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 8 حالات في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء تسجيل حالة وفاة جديدة ب فيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 8 حالات.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الوفاة لمقيم ويبلغ من العمر ٥٣ عامًا.

وأشارت إلى تسجيل 98 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1508 حالات.

وقالت وزارة الصحة إن الإصابات الجديدة تشمل 39 حالة لعمانيين و 59 حالة لغير عمانيين ، مشيرة إلى أن 238 إصابة تماثلت للشفاء .

ودعت الوزارة الجميع إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة .



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