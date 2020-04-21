إسرائيل: إجمالي الوفيات بكورونا يرتفع إلى 181 والإصابات تقترب من 14 ألفا

أفادت البيانات الرسمية ل وزارة الصحة ال إسرائيل ية صباح اليوم الثلاثاء بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 181 حالة.

وأظهرت البيانات، التي نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” على موقعها الإلكتروني، أن عدد الإصابات المسجلة ارتفع إلى 13 ألفا و 883 حالة حتى الآن.

وأوضحت أن نحو 142 من المصابين في حالة خطيرة، وأن 113 منهم يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقد تعافى نحو 4353 من إجمالي المصابين حتى الآن.

وكشفت الصحيفة أن 521 فقط من المصابين يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات وأن 6620 يكافحون الفيروس من منازلهم، بينما يوجد 2215 شخصا في فنادق مهيأة لهذا الغرض .



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