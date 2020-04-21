سكولز: بوجبا يشبه جيرارد

وقال الإنجليزي في حوار إذاعي لنادي مانشستر يونايتد:”لعبت قليلا مع بول والكل يعرف الموهبة التي يمتلكها”.

وواصل “كان رائعا في يوفنتوس، وفي فرنسا خلال كأس العالم وكان جيدا في أوقات كثيرة هنا (مع يونايتد) أيضا”.

وأتم “يستطيع القيام بكل شيء كلاعب وسط، ربما تشبهه بجيرارد بسبب السرعة، القوة، والمهارة. يستطيع فعل كل شيء بلا شك”.

لعب بوجبا مع سكولز في ولايته الأولى مع مانشستر يونايتد وجاور بيرلو لمدة 3 مواسم في يوفنتوس.

وبات بوجبا من أفضل لاعبي الوسط في العالم وأغلى نجم في تاريخ يونايتد.

استعاده الأخير من يوفنتوس في 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

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