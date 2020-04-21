راشفورد: فترتي مع مورينيو كانت صعبة لكن جعلتني لاعبا أفضل

وصرح راشفورد عبر بودكاست “يونايتد” قائلا: “لقد كانت علاقة صعبة، لكن بالنظر إليها في غضون خمس أو ست سنوات، إنها اللحظات التي تمنحك العقلية المناسبة والقوية”.

وواصل “كلاعب أشارك في كل مراكز الهجوم، تطورت كثيرا والأمر منوط كثيرا بالعامين مع جوزيه مورينيو”.

وأتم “كانت لدينا لحظات جيدة وأخرى سيئة، وبالنظر إليها كانت فترة صعبة لكنها الفترة التي جعلتني لاعبا أفضل”.

البرتغالي صاحب الـ57 عاما درب مانشستر يونايتد في الفترة من يوليو 2016 وحتى ديسمبر 2018 وقاد الفريق في 144 مباراة بكل المسابقات، فاز في 84 مباراة وتعادل 31 مرة وخسر 29 مواجهة.

راشفورد صاحب الـ22 عاما سجل خلال الموسم الجاري 19 هدفا في 31 مباراة بكل المسابقات وصنع 5 آخرين.

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