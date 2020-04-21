رئيس وزراء أستراليا يؤيد إجراء تحقيق دولي بشأن مصدر انتشار كورونا

أعرب رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الثلاثاء، عن تأييده للدعوات المطالبة بإجراء تحقيق دولي بشأن رد فعل الصين الأولي على فيروس كورونا المستجد ومصدره .

وقال موريسون للصحفيين في كانبرا اليوم الثلاثاء: “أعتقد أن مثل هذا التحقيق مهم، ومن الممكن أن نختلف بشكل محترم في وجهات النظر عن رأي الصين “.

وأعرب موريسون في تصريحاته، عن دعمه لوزيرة خارجيته ماريز باين، التي دعت أمس الأول الأحد إلى فتح تحقيق مستقل في الامر، حيث قال إنها دعت لذلك من خلال “دعمه القوي للغاية”.

وقال موريسون إنه من المهم أن تعمل منظمة الصحة العالمية وجميع الأطراف المعنية التابعة للمنظمة، “بقدر كبير من الشفافية”، بغض النظر عن المكان الذي نشأ منه خطر صحي جديد.

وتواجه كل من الصين ومنظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، تدقيقا عالميا متزايدا بشأن تعاملهما مع أزمة فيروس كورونا المستجد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوقف في منتصف أبريل تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية، زاعما أن المنظمة “دافعت عن أفعال الحكومة الصين ية”، وساعدت في إخفاء الاخطار ومدى تفشي المرض. كما أثار سياسيون بارزون في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا و أستراليا ، شكوكا حول رد فعل بكين تجاه الأزمة. من جانبها، رفضت الصين الانتقادات الدولية والدعوات إلى فتح تحقيق.

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