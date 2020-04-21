إيران تسجل 88 وفاة و1297 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ال إيران ية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 5297 حالة، بعد تسجيل 88 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة ال إيران ية كيانوش جهانبور اليوم بأن إجمالي عدد ال إصابات ارتفع إلى 84 ألفا و 802، بعد تسجيل 1297 حالة إصابة جديدة.

ووصف حالة 3357 من المصابين بالحرجة.

كما أعلن أن عدد المتعافين ارتفع إلى 60 ألفا و965 شخصا، وفقا لما نقلته عنه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية ال إيران ية (إرنا).

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