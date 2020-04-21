40 مليون طفل باكستاني لم يحصلوا على تطعيم ضد شلل الأطفال بسبب فيروس كورونا

ذكرت تقارير اليوم الثلاثاء أن عشرات الملايين من الأطفال ال باكستان يين لم يحصلوا على تطعيم ضد شلل الأطفال بسبب إجراءات الاغلاق المفروضة بسبب فيروس كورونا ، مما أثار مخاوف من إمكانية إصابة المزيد من الأطفال بهذا المرض هذا العام.

وكانت باكستان قد دشنت برنامج للقضاء على شلل الأطفال عام 1994، واقتربت من القضاء عليه نهائيا ولكنها سجلت أعلى حالات إصابة بالمرض منذ خمسة أعوام في ظل مقاطعة التطعيم والهجمات التي تعرض لها العاملون في المجال الصحي عام 2019.

وقال مسؤول بارز بالبرنامج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) ” لقد ألغينا حملة التطعيم ضد شلل الأطفال المقررة الشهر الجاري بسبب إجراءات الاغلاق لمواجهة فيروس كورونا “.

ولم يحصل ما لايقل عن 40 مليون طفل أقل من خمسة أعوام على التطعيم . وقد جرى تعليق حملات التطعيم حتى يونيو المقبل.

ويشار إلى أن عدد حالات الإصابة ب شلل الأطفال هذا العام وصلت 21 حالة، وكرست باكستان جميع مواردها نظامها الصحي الهش لمواجهة فيروس كورونا .

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