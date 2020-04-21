بالصور .. وصول أسرى عناصر المليشيات إلى مدينة بنغازي بينهم مرتزقة سوريين

بنغازي 21 أبريل 2020 (وال)- وصل عدد من أسرى عناصر المليشيات مساء أمس الإثنين إلى مدينة بنغازي، بينهم مرتزقة يحملون الجنسية السورية.

هذا وقد بثت شعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية – في تسجيل فيديو – يظهر لحظة وصول الأسرى كانت القوات المسلحة قد ألقت القبض عليهم في محور أبو سليم، ومحور بوقرين شرق مدينة مصراتة.

ويظهر في التسجيل الفيديو، إصابة أحد عناصر المليشيات وهو سوري الجنسية في محور أبو سليم، وعناصر من مليشيات مصراتة تم القبض عليهم في محور بوقرين.

كما يظهر التسجيل قيام بعمل التعقيم وتطهير للأسرى، حفاظًا على سلامة العامة من انتشار فيروس “كورونا” المستجد. (وال- بنغازي) ر ت

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