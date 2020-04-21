النرويج تلغي امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

قررت الحكومة النرويج ية إلغاء كل ال امتحانات التحريرية والشفهية لطلبة الثانوية العامة بسبب جائحة كورونا .

وقالت جوري ملبي، وزيرة التعليم، في مؤتمر صحفي في أوسلو اليوم الثلاثاء، إن شهادات الطلاب ستعتمد على أدائهم السابق.

وأضافت الوزيرة، أن التعليم عن بُعْد سيستمر حتى العطلة الصيفية.

وأوضحت الوزيرة، أن ال امتحانات لم يتم إلغاؤها بالنسبة للطلاب الذين يدرسون من خارج المدرسة.

وكانت الحكومة النرويج ية قد أعادت فتح المدارس بالنسبة للصفوف الابتدائية الأربعة الأولى اعتبارا من أمس الإثنين، فيما أبقت على التعليم عن بُعْد بالنسبة للمراحل الأكبر.

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