انطلاق حملات تفتيشية في طرابلس والجفارة وزليتن

ايوان ليبيا – وال :

قام أعضاء إدارة الدعم بجهاز الحرس البلدي رفقة أعضاء الورشة المركزية بالجهاز ومن خلال الجولة تم قفل صيدلية بالشمع الأحمر امس الاثنين للأسباب التالية ,حيث تم ضبط بداخلها كميات كبيرة من الأدوية والمواد التجميلية منتهية الصلاحية منذ أعوام 2010 و2013معروضة للبيع وعدم وجود اذونات لمزاولة المهنة وعدم الإهتمام بالنظافة العامة وعدم ارتداء الزي الخاص بالشغل وعدم إتباع الطرق الوقائية وبناء ذلك تم قفل الصيدلية بالشمع الأحمر وإحالة المعنى للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قام مفتشى مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية الجفارة وبرفقة جهاز الحرس البلدي بجولة توعوية تفتيشية على بعض الصيدليات الواقعة في نطاق بلديات منطقة الجفارة والتي تهدف لصحة وسلامة المواطنين قام مفتشي وهي : صيدلية ببلدية العامرية غوط بوساق ومن خلال الجولة تبين عدم الإلتزام باشتراطات العامة ووجود أدوية قاربت على انتهاء الصلاحية والصيدلية غير مرتبة وغير نظيفة ويوجد غبار على الارفف والأدوية ووجود بعض الأدوية وحليب الأطفال موضوعة على أرضية الصيدلية وعدم وجود إذن مزاولة للعاملين بالصيدلية وثلاجة الصيدلية غير نظيفة ويوجد بها صدا وعليه تم اتخاذ الاجراءات الضبطية لتنفيذ كافة الملاحظات التي سبق ذكرها عليه تم إعطاء بعض الملاحظات وسيتم متابعتها من قبل مفتشينا بشكل دوري ومستمر.

وقام مكتب الرقابة على الاغذية والادوية بزليتن صباح امس الإثنين رفقة الفريق الوقائي المكلف من اللجنة ببلدية زليتن بجولة توعوية تفتيشية ضبطية على الأنشطة التجارية للوقاية من جائحة كورونا حيت استهدفت الجولة محال المواد الغذائية والتنظيف (جملة) وعددها 15 محل تجاري وقد قام الفريق الوقائي بتقديم بعض النصائح والإرشادات وبضرورة إلزام أصحاب المحال بإتباع الاشتراطات الصحية اللازمة للوقاية من مخاطر هذه الجائحة.

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