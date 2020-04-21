واشنطن ترصد 5 ملايين دولار مكافأة لرأس زعيم داعش

بغداد-العنوان

رصدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مكافأة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم تنظيم داعش الجديد الإرهابي “حجي عبدالله”.

وقالت الخارجية، في تغريدة عبر حساب برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لها: “إخواني أهل الغيرة العراقيين، قام هذا الإرهابي الـداعشي حجي عبدالله بجرائم لا تُعد ولا تُحصى ضد الأبرياء من إخوانكم. تواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي إلى التعرف على أو تحديد موقع هذه الإرهابي”.

وفي صورة مرفقة أعلنت أن “المكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، تعرضها الحكومة الأمريكية، لمن يقدم معلومات تؤدي إلى التعرف على أو تحديد موقع الإرهابي محمد عبدالرحمن المولي، والمعروف بـ(حجي عبدالله) المولى وعبدالله الأمير محمد سعيد الصلبي (عبدالله قرداش)”.

وأوضحت الخارجية أنه “من مواليد الموصل بالعراق عام 1967، وأنه الزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي”.

وأشارت إلى أن هذا الإرهابي مسؤول عن سفك دماء الأبرياء وقتل وخطف المدنيين وغير المدنيين بالعراق”.

وكانت وسائل إعلام محلية عراقية أفادت مؤخرا بأن تنظيم داعش الإرهابي بدأ يستغل أزمة كورونا لإعادة ترتيب هيكله وترتيب شتات عناصره.

ونقلت عن مصادر أمنية أن زعيم داعش الجديد، دخل الأراضي العراقية مؤخرا، فيما تعمل الجهات الأمنية من أجل تحديد مكانه الجغرافي، بحسب قولهم.

ورغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 أكتوبر الماضي، أن الرجل الذي كان من المرجح أن يخلف زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، “قُتل” في غارة شنتها قوات خاصة أمريكية، إلا أن إعلان الخارجية الأمريكية عن المكافأة يرجح أنه ما زال على قيد الحياة.

وكان زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي قتل في أكتوبر الماضي، في عملية أمريكية قرية باريشا التابعة لمحافظة إدلب في سوريا.

المصدر-وكالات