المحكمة العليا الهولندية تسمح بالقتل الرحيم في حالات الخرف المتقدمة

أصدرت المحكمة العليا الهولندية حكما اليوم الثلاثاء، لصالح السماح بالقتل الرحيم في حالات الخرف المتقدمة، إذا كان المريض قدم موافقة مكتوبة مسبقة بذلك.

ويوسع هذا الحكم التاريخي قانونا هولنديا صادرا عام 2002 يسمح بالقتل الرحيم عندما يقوم به طبيب.

وكان القانون ينص في السابق على أن الموت الاختياري يمكن أن يكون قانونيا فقط إذا كان المريض يعاني من مرض لا شفاء منه أو يعاني من ألم لا يحتمل أو أعرب بوضوح عن رغبته في الموت.

ويرتبط الحكم الصادر اليوم الثلاثاء، بقضية خاصة بمريضة 74 عاما كانت تعاني من تدهور معرفي حاد.

وكان قد تم توجيه الاتهام بالقتل للطبيب الذي أنهى حياة المريضة في إبريل عام 2016، ولكن تمت تبرئته العام الماضي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا