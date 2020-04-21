بيرلو يفصح عن مستقبله التدريبي: أريد الشعور بالأدرينالين

اللاعب المعتزل ارتبط بتدريب فريق يوفنتوس تحت 23 عاما والذي ينافس في الدرجة الثالثة الإيطالية، لكنه يفضل تجربة أكبر في البداية.

بيرلو قال لحساب ” Il Nuovo Calcio” عبر إنستجرام: “أنا مهتم أكثر بتدريب الفريق الأول عن الشباب، اعتقد أنني احتاج هدفا لأركز عليه، أريد الشعور بأدرينالين المباريات الفوز والخسارة والمسؤولية، لا اعتقد أن فرق الشباب الأفضل لي لا استمتع بذلك، أفضل أن ابدأ مع لاعبين ناضجين”.

وواصل “المرة الأولى التي فكرت فيها في أن أصبح مدربا كانت بعد درس تكتيكي من كونتي، كان يفعل ذلك لمدة 40 دقيقة على الأقل لكل خطة. عندما فكرت في نفسي، قلت أريد أن أصبح كذلك أيضا”.

وأردف “تعلمت الكثير من أنطونيو كونتي وماسيمليانو أليجري كثيرا”.

وأتم عن مارتشيلو ليبي الذي قاد الأتزوري للفوز بكأس العالم 2006 “لقد كان أساسيا للفوز في كأس العالم، لأنه منذ أول استدعاء قبل عامين، كان لديه فريق في ذهنه وحفزنا، قائلا إننا سنذهب بعيدا. يقول لك أشياء على وجهك”.

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