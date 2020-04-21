كانافارو يكشف موقفا طريفا لـ أسبريا: آكل ورقة العقوبات

المهاجم الكولومبي عُرف خلال مسيرته بأفعاله المثيرة للجدل داخل وخارج الملعب وارتدى قميص بارما في الفترة بين عامي 1992 و1996.

كانافارو تحدث لـ سكاي سبورتس الإيطالية عن موقف أسبريا الطريف قائلا: “انضممت لبارما وأنا صغير للغاية والفريق كان يسعى للفوز بالألقاب”.

وتابع “أتذكر لورينزو مينوتي قائد الفريق كان يكتب عقوبات اللاعبين المادية على ورقة مع كل خطأ”.

وأتم “عندئذ وقف أسبريا وأخذ الورقة ومن ثم أكلها”.

وسبق لـ أسبريا أن أقنع “قاتلا مأجورا” بعدم قتل خوسيه لويس تشيلافيرت، حارس مرمى باراجواي عقب شجار الثنائي في تصفيات كأس العالم 1998 الخاصة بقارة أمريكا الجنوبية ().

أسبريا سجل 40 هدفا في 130 مباراة خلال تجربته الأولى مع بارما ومن ثم 3 أهداف في 20 مباراة بين 1997 و1999.

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