فوز 4 مشاريع بجائزة الأمير طلال في مجال المياه وخدمات الصرف الصحي

أعلن برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) عن المشاريع الفائزة بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية للعام 2019، في مجال المياه و خدمات الصرف الصحي ، الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك بعد أن أقرتها لجنة الجائزة في اجتماعها الذي عقد افتراضياً، في يوم الثلاثاء 21 إبريل الجاري.

وأعلنت اللجنة فوز أربعة مشاريع من بين 83 مشروعا تم ترشيحها للجائزة في فروعها الأربعة، والتي قدمت من 38 دولة ممثلة عن آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا، وقد تم تقييم هذه المشاريع بواسطة خبراء متخصصين وفقا لمعايير وشروط الترشح للجائزة.

وفاز مشروع “الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الحضرية الضعيفة من خلال خدمة المياه والصرف الصحي” بجائزة الفرع الأول (400 ألف دولار)، المخصصة لمشروعات المنظمات الأممية والدولية والإقليمية، وقد نفذته الماء والحياة في بنجلاديش”.

كما فاز مشروع “برنامج لاستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتشغيل آبار مياه الشرب” بجائزة الفرع الثاني ( 300 ألف دولار)، المخصصة لمشاريع الجمعيات الأهليـة الوطنية وقد نفذته مؤسسة صلة للتنمية في اليمن.

وحصل “مشروع المياه والصرف الصحي في مدينة مزيمبا” على جائزة الفرع الثالث (200 ألف دولار)، المخصصة لمشاريع الجهات الحكومية، والمؤسسات العامة ومؤسسات الأعمال الاجتماعية وقد نفذه مجلس مياه المنطقة الشمالية في مالاوي. وفاز مشروع “مشاريع المياه النظيفة التي تقودها النساء للقرى الغانية الريفية” بجائزة الفرع الرابع ( 100 ألف دولار)، المخصصة لمشاريع الأفراد وقد نفذ في غانا بمبادرة وجهد من قبل ساها العالمية. ويرأس لجنة جائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من الشخصيات التنموية البارزة التي تمثل قارات العالم وهم: جلالة الملكة صوفيا، ممثلة لقارة أوروبا، السنيورة مرسيدس مينافرا، السيدة الأولي سابقا في الأورجواي ممثلة لقارتي أمريكا الجنوبية والشمالية، معالي الدكتور أحمد محمد علي، الرئيس السابق لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ممثلا للمنطقة العربية، البروفيسور محمد يونس، الفائز بجائزة نوبل للسلام ومؤسس بنك جرامين، ممثلا لقارة آسيا، والدكتور يوسف سيد عبدالله، المدير العام السابق لصندوق أوبك للتنمية الدولية، ممثلا لقارة إفريقيا

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