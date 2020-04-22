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ترامب: تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة سيسري لمدة 60 يوما

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعو لمجلس النواب لإقرار حزمة المساعدات الجديدة.
وأضاف فى مؤتمر صحفي بشأن تطورات جهود مكافحة فيروس كورونا قائلاً: إن 20 ولاية أمريكية تتحرك لرفع قيود الإغلاق وفقاً لسكاى نيوز.
وقال: سأصدر مرسوما بوقف الهجرة إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة سيسري لمدة 60 يوما.
وأكد أننا نسعى لإنقاذ العمال المتضررين من فيروس كورونا .
وقال ترامب : اجتمعت مع حاكم نيويورك وبحثنا سبل زيادة فحوصات فيروس كورونا . بينما قال وزير الخزانة الأمريكي: نعمل لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد التي تعطلت بسبب فيروس كورونا .

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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