ترامب: تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة سيسري لمدة 60 يوما

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعو لمجلس النواب لإقرار حزمة المساعدات الجديدة.

وأضاف فى مؤتمر صحفي بشأن تطورات جهود مكافحة فيروس كورونا قائلاً: إن 20 ولاية أمريكية تتحرك لرفع قيود الإغلاق وفقاً لسكاى نيوز.

وقال: سأصدر مرسوما بوقف الهجرة إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة سيسري لمدة 60 يوما.

وأكد أننا نسعى لإنقاذ العمال المتضررين من فيروس كورونا .

وقال ترامب : اجتمعت مع حاكم نيويورك وبحثنا سبل زيادة فحوصات فيروس كورونا . بينما قال وزير الخزانة الأمريكي: نعمل لإعادة تحريك عجلة الاقتصاد التي تعطلت بسبب فيروس كورونا .

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