جنوب إفريقيا تعتزم إنفاق مليارات الدولارات على حزمة إنقاذ لمواجهة أزمة كورونا

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، عن حزمة إنقاذ تاريخية بقيمة مليارات الدولارات للمساعدة في تحقيق الاستقرار للاقتصاد أثناء جائحة كورونا.

وقال رامافوسا في خطاب للأمة مساء الثلاثاء، إن الحكومة تخطط لإنفاق 500 مليار راند (27 مليار دولار أمريكي) لدعم الاقتصاد والشعب الجنوب الإفريقي البالغ عدده 58 مليون شخص.

ويمثل هذا الرقم ما يصل إلى نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.

وفي جنوب إفريقيا، توفي 58 شخصا بسبب كورونا، كما سجلت البلاد 3400 إصابة مؤكدة بالفيروس.

وفرضت البلاد إغلاقا قبل بضعة أسابيع لوقف تفشي الفيروس، الذي وصفه رامافوسا بأنه “له تأثير مدمر على اقتصادنا”. وضمن حزمة الدعم الاقتصادي، سيتم تخصيص 50 مليار راند (6ر2 مليار دولار) على مدار ستة أشهر لمساعدة الأشخاص الأكثر تضررا من الفيروس. كما سيتم تخصيص 100 مليار راند (26ر5 مليار دولار) لحماية الوظائف. وأضاف رامافوسا، أنه بينما سيتم جمع بعض من تلك التمويلات من خلال الميزانية والمؤسسات المحلية، فإنه يأمل كذلك في دعم دولي. وتواجه جنوب إفريقيا مشكلات هيكلية اقتصادية وارتفاعا في معدل البطالة وإمدادات كهرباء لا يمكن الاعتماد عليها، وذلك منذ سنوات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا