سيالة يبحث مع نظيره التونسي عودة العالقين من الجانبين

ايوان ليبيا – وكالات :

بحث وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة مع نظيره التونسي نورالدين الري عبر اتصال هاتفي تنسيق التعاون بين البلدين فيما يتعلق بعودة المواطنين العالقين من الجانبين إلى بلادهم بالاضافة الى إجراءات الحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد أو نقل العدوى حيث تم الاتفاق على حجر الليبيين الموجودين في مدن الجنوب التونسي ، في مدينة جرجيس .

كما تم الاتفاق على تدفق السلع الغذائية وغيرها من بضائع عبر منفذ “راس جدير” باعتماد آلية مشتركة لتناوب سائقي الشاحنات المحملة بالسلع كل في بلده.

وستمكن هذه الالية من تسليم البضاعة أو الشاحنة عند المعبر وقيادتها من سائق آخر موجود في الدولة التي ترغب الشاحنة الدخول إليها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا