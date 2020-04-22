ميناء بنغازي يستقبل الاف الاطنان من الأسمنت

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، في منشور على صفحة الميناء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن إدارة ميناء بنغازي البحري استقبلت ،أمس الثلاثاء، سفينتي شحن تحويان أطنانا من الأسمنت.

و أضاف الشهيبي أن سفينة نقل الحاويات «ألوبو»، الوكيل الملاحي لشركة «الدليل» للتوكيلات الملاحية، رست في الميناء، وعلى متنها 195 حاوية بضائع وسلع منوعة.

كما رست أيضا بالميناء السفينة «أبو أليسا»، الوكيل الملاحي لشركة «الشرق» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 3651 طنًّا من مادة الأسمنت «أكياس».

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