الاعلان عن موعد حظر التجول في رمضان

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، استمرار حظر التجول في شهر رمضان،مع تغيير التوقيت ليصبح من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا مع منع جميع النشاطات التجارية باستثناء الطبية.

كما أعلنت اللجنة عن استمرار إغلاق المدارس والحضانات والجامعات والمساجد ومحال الحلاقة والمقاهي وقاعات الأفراح وغيرها و منع إقامة أي دوريات كرة قدم في الشوارع أو غيرها.

وأشارت اللجنة إلى إمكانية استثناء المحلات الملابس و المولات، بشروط .

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