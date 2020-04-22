وفيات كورونا بالمملكة المتحدة تصل إلى 41 ألفا

أفاد تحليل أجرته صحيفة فاينانشال تايمز لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني أن وباء فيروس كورونا المستجد أودى بحياة ما يصل إلى 41 ألف شخص في المملكة المتحدة .

ويستند استنتاج الصحيفة على إجمالي عدد الوفيات في البيانات الرسمية المسجلة حديثا والذي تخطى المتوسط المعتاد. وتشمل تلك الأرقام حالات الوفاة خارج المستشفيات.

وتُظهر أحدث البيانات الخاصة بالوفيات داخل المستشفيات أن 17337 شخصا لاقوا حتفهم بعدما أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا في أرجاء المملكة المتحدة حتى يوم الاثنين.

لكن استنادا إلى تحليل الصحيفة للوفيات الإضافية الواردة في البيانات الحديثة فإن العدد الحقيقي للوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19، الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه الفيروس، يزيد على الأرجح على مثلي هذا العدد.

وتذكر سجلات مكتب الإحصاءات الوطني مرض كوفيد-19 في شهادات الوفاة، لكن إجمالي عدد الوفيات الإضافية، بما يشمل تلك التي لا يُذكر المرض كسبب لها، يعني أن العدد الحقيقي للوفيات الناجمة عنه لا يتم إحصاؤه بالكامل. كانت بيانات مكتب الإحصاءات قد أظهرت أمس الثلاثاء أن حالات الوفاة في دور الرعاية تضاعف في الأسابيع القليلة الماضية، لكن 17 بالمئة فقط من شهادات الوفاة تذكر مرض كوفيد-19 كسبب.

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