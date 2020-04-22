بريطانيا تحصي 759 وفاة إضافية بفيروس كورونا لتبلغ الحصيلة الإجمالية 18100حالة

أحصت بريطانيا ، اليوم الأربعاء، 759 حالة وفاة إضافية ب فيروس كورونا المستجد في المستشفيات، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 18 ألفا و100 منذ بدء تفشي الوباء، بحسب وزارة الصحة .

وبلغ عدد المصابين بالوباء في بريطانيا ، إحدى الدول الأكثر تضررا في أوروبا، 133 ألفا و495 شخصا. وكان وزير الصحة مات هانكوك أعلن قبل إصدار هذه الأرقام أن البلاد تواجه “ذروة” انتشار كوفيد-19.

وحصيلة السلطات لا تأخذ في الاعتبار دور المسنين، حيث يقول ممثلو هذا القطاع، إن آلاف المتقدمين في العمر قضوا فيها.

وانتقد زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر، الأربعاء، أمام البرلمان الحكومة بسبب “بطئها” في إدارة الأزمة المتعلقة بالوباء.

وقال إن هناك “فجوة كبيرة بين الوعد والتنفيذ” في طريقة تعاطي الوزراء مع الأزمة. وفرضت الحكومة تدابير عزل في 23 مارس، لكنها واجهت انتقادات متزايدة إزاء حجم اختبارات رصد الإصابات ولرفضها وضع إستراتيجية خروج من تدابير التباعد الاجتماعي خلافا لعدة دول أوروبية أخرى.

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