مجلس الأمن القومي الأمريكي يشكر الرئيس السيسي والشعب المصري على الإمدادات الطبية المقدمة للولايات المتحدة

وجه المجلس الأمن القومي الأمريكي ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب ال مصر ي للإمدادات الطبية التى قدمتها مصر للولايات المتحدة للمساهمة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأكد المجلس – فى بيان نشرته السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الأربعاء عبر حسابها على “تويتر” – أن الولايات المتحدة تعرب عن امتنانها الخالص للرئيس السيسي والشعب ال مصر ي على توفير معدات الوقاية الشخصية والإمدادات الطبية بسخاء للشعب الأمريكي، وأوضح أنه بالإضافة إلى العديد من القضايا المهمة الأخرى، فإن الولايات المتحدة “تعمل بشكل وثيق مع شركائها ال مصر يين لهزيمة كورونا”.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بإرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة لمواجهة فيروس «كورونا»، في إطار الدعم والتعاون مع الدول الصديقة، والعلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين.

وتسهم هذه المساعدات في تخفيف العبء في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية لمجابهة سرعة تفشي فيروس «كورونا» وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات.

تأتي تلك المساعدات استمرارا للدور ال مصر ي الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم.

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