اكتشاف أول إصابتين بكورونا في مركز للاجئين بالدنمارك

تم اليوم الخميس فيروس كورونا المستجد .aspx’> اكتشاف أول حالتي إصابة ب فيروس كورونا المستجد داخل مركز لطالبي اللجوء في الدنمارك.

ونقلت وكالة الأنباء الدنماركية (ريتساو) عن إدارة شؤون الأجانب اليوم إن اثنين من المقيمين بالمركز، الذي لم يتم تحديده، خضعا لفحوص كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية، مشيرة إلى أن الاثنين يقيمان في الدنمارك منذ فترة طويلة.

ولم تفصح إدارة شئون المهاجرين عن اسم المركز، حتى لا يتم تحديد هوية المصابين الاثنين.

وبحسب الوكالة، يوجد في الدنمارك 14 مركزا للاجئين، تضم 2500 من المتقدمين بطلبات لجوء.

ومنذ بداية أزمة كورونا، اتخذت عدة مراكز سلسلة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، منها حظر الزيارات وعدم السماح بمقابلات بين النزلاء.

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