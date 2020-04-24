مُداخلة توّضحيه … بقلم / البانوسى بن عثمان

لا باس من القول . بان كل المداخلات والتعليقات رغم نذرتها . التى قد اضطر اليها . اثناء تصفحي لبعض من مواقع الفيس بوك . كانت ودائما تستند للاندفاع نحو طرحها او تناولها بالمعالجة . الى مشاعر تشكّلت . وبقول اكثر دقة شكّلتها . احداث عايشتها او كنت شاهد عيان عليها .

ففى اخر مداخلة تناولتها كمشارك على احد المواقع . بهدف إثراء ما اثاره صاحب المواقع . حول غرب ليبيا وارتباكه فى التعاطي مع يعصف بالبلاد مند بدايات 2011 م . فقد ذهبت الى القول فى مداخلتي تلك . فأرجعت ذلك الارتباك الى عدة اسباب . وتناولت اهمها . قائلا . بان اختيار غرب البلاد . مدينة طرابلس . كمركز حضاري وعاصمة له . من الاسباب الرئيسية للواقع المرتبك . الذى يُشكل مفردات الحياة المهْزلة . التى تعانيها المدينة . فطرابلس مدينة متوسّطية . ليس لها وشائج ثقافية متينة تربطها وتشدها الى اليابسة الليبية . فهى مدينة شكّل وصاغ شخصيتها وفى المجّمل . الغزاة والقراصنة وقطاع الطرق والعسكر . فهذا ما جعل منها مدينة لها قدرة استثنائية . على احتضان و مُساكنة هؤلاء جميعهم . دفعة واحدة . دنما تبرّم او كلل . والحاضر شاهد على ذلك . ولا فكاك لغرب البلاد مما هو فيه . الا بإعادة النظر فى اختياره . فليذهب مثلا . الى الزاوية المدينة او الى مصراته او الى احد مدن جبل نفوسة .

فهذه المداخلة . التى جاءت على هذا النحو . كان المُحفّز على طرحها . ما عايشته احد قرى الجنوب البائس . لوقائع حدث . عَبَر فضائها ومَرّ من خلالها مع الشهر الثامن لعام 2011 م . كان الحدث فى وجه من وجوه . مُحاكاة لبعض ما تعانيه المدينة طرابلس . وما تمور به شوارعها وميادينها وازقتها فى اليومى المعاش من حاضرها البائس . كانت مفردات الحدث العابر للقرية . تُشكله اعداد من مرتزقة ملونين . مدعومين بآليات مسلحة . ودراع امداد لوجستي واسع . جاءوا القرية . برفقة مرشدين اثنين من كوادر منظومة العقود الاربعة الماضية . تعسكروا بهم داخل محطة الكهرباء بمحيط القرية . وفى اليوم التالى شرعت دورياتهم تجوب القرية ومحيطها . وصارت اياديهم المسلحة تمتد لبعض ممتلكات الناس وتعبث بها . لم تستسغ القرية ذلك . ولم تستطيع ابتلاع هذا السلوك . وظهرت اعراض ذلك فى مناشير . كانت تغطى طرقات وازقة القرية . مع تنفس كل صبح . من صباحات يوم جديد فى حياة القرية .

كانت تلك المناشير تستحث وتسْتنهض بها القرية لذاتها . للوقوف فى وجه هؤلاء الملونين . لم يلبت فعل القرية هذا . الا قليل حتى تسرب الى ايادى المرتزقة . فانعكس على سلوك هؤلاء . فى حذرهم الظاهر . اثناء وُلوجهم سوق القرية . بوقوف احدهم امام المدخل شاهر سلاحه . عندما يكون رفاقه بالداخل يتبضعون . وصار هذا الحذر من طرف هؤلاء . سلوك يومى من يوميات القرية . وايضا كان اداة ضغط نفسى فى يدها على هؤلاء . لم يدم طويلا حتى انفجر الضغط فى خلاف بينهم . داخل محطة الكهرباء . تطور الخلاف الى اشتباك بالسلاح . كان نتيجته ثلاثة من القتلى . دفنوا بعيدا عن مقبرة القرية .

ولكن الاهم من ذلك . كانت القرية تسعى بتلك المناشير . نحو انضاج الفكرة . التى تروّج لها المناشير . فى استنهاض القرية لذاتها فى اُناسها . كى تتحول الى سلوك وفعل موجه ضد هؤلاء المرتزقة .

كان مُحرك هذا التفاعل فى وجدان القرية . حبل متين من الوشائج الثقافية . التى تشدّها وتربطها الى الأرض الليبية . فحِمْل هذه الوشائج . جعل القرية تسّتشعر بمسؤولية وواجب الدفاع عن الارض الليبية . فى هذا الحيز الضيق المحدود .

ولكن الاستفهام المهم . يقول . هل طرابلس المدينة تفتقد الى هذا الحبل الذى يشدها الى الجغرافية الليبية ؟ ! . وهل الحبل فى حالة طرابلس غُزل فعلا . بأيادي الغزاة و القراصنة وقطاع الطرق والعسكر . فشد المدينة واوثق عروتها الى ما عُرف بمتلازمة استكهولم ؟ .

والا الى ماذا نُرّجع هذا الاحتضان والمُساكنة . لهذا العبث الذى يعصف بأرجائها . بدون ظهور اعرض تُنبى وتدلل على رفضه . فى سلوك تعلن به للملا عن ذلك ؟ . كما شاهدنا ذلك . فى مدن و عواصم كبرى فى شرق المتوسط وجنوبه .

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