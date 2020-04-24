الوفاق تعلن إعداد مرتبات أبريل

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت وزارة المالية في حكومة الوفاق، عن إتمام إعداد أذونات الصرف والصكوك الخاصة بمرتبات شهر أبريل لكافة القطاعات الممولة من الخزانة العامة وذلك تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي رقم270 القاضي بخفض مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية، في جميع المؤسسات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 20%، بما فيها مرتبات العاملين في المؤسسات التي قررت لها علاوة تمييز لا تقل عن 20%.

وأكدت الوزارة إحالة كافة الإجراءات صباح يوم الأحد المقبل، لإدارة العمليات المصرفية، بمصرف ليبيا المركزي، تمهيدا لتسييلها للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

ويعمل في ليبيا بالقطاع العام وفقا للبيانات الرسمية 1.8مليون موظف يتقاضون مرتباتهم من الخزانة العامة.

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