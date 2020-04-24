من كورونا إلى اتفاقيات الدفاع المشترك: المقاربة الإنفرادية في التعاطي مع التحديات الوجودية لدى بلدان المغرب العربي..من المسئول؟ …بقلم / محمد الامين

هل كان بالإمكان أفضل ممّا كان؟

هل كان بإمكان البلدان المغاربية أن تنتهج نمط تعامل موحّد مع أزمة جائحة كورونا وهي التي ما تزال في بداياتها كما يعلم الجميع؟

وهل يمكن لهذه البلدان أن تصوّب مقارباتها الفردية لفائدة خطة موحدة وشاملة لتخفيف تداعيات أزمة الكورونا؟ وما هو سقف الآمال الممكن لإنتاج هذه المقاربة وفرصها للنجاح؟

نعلم جميعا أن البلدان المغاربية ذات الظروف المتباينة والقدرات المتفاوتة قد ارتأت اختيارا أو اضطرارا أن تواجه جائحة فيروس كورونا بشكل مشتّت ومنفصل بل وممزق، كذّب وفنّد كافة الادعاءات والشعارات التي لطالما تحدثت عن الدفاع المشترك وصدّ التهديدات المشتركة وصولا إلى مواجهة الجوائح والأزمات و”الآفات الطبيعية كالجراد والأمراض الحيوانية الموسمية”، مرورا باتفاقيات حرية حركة البضائع والأشخاص.. شعارات كذّبها الواقع والرغبة الفطرية في الانطوائية التي تسكن الكائن البشري وتحدّد سلوكه عند الأزمات.. لم تبق أية قيمة لأي من اتفاقيات بلدان المغرب العربي، طبعا غير تلك التي تتعلق بملاحقة المعارضين، واصطياد المناوئين للأنظمة وللأجهزة الإجرامية التي تمتلكها بلدانها وتنفق عليها المليارات..

قد تمرّ كورونا وتخلف خسائر جسيمة.. وقد تكون الخسائر محدودة.. لكن الأهمّ هو ما بعد كورونا.. فهل سيتواصل الأمر بالمنطقة على ما هو عليه اقتصاديا ومعيشيا وجيوسياسيا؟

قد يتبادر إلى الذهن بأن موضوع التكامل بين بلدان المغرب العربي منتهٍ ومحسوم وأن الطريق منسدّة والفشل متوطّن ومتمكن..لكن الحقيقة أن هذا الفشل وهذا الجفاء بل هذه الكراهية والتوجس لا توجد إلا في أذهان الحُكام ولوبيات السلطة التي تستثمر في العداء والكراهية والفتنة، بل وتستفيد من دقّ إسفين الأحقاد من شعوب المنطقة التي ترتبط وتتماثل وتتحد في كل شيء تقريبا اتّحاد أنظمتها في تفريقها وتقسيمها..

صحيح أن ظروف بلداننا مختلفة فيما هو أمني وسياسي وما هو معيشي وصحي واقتصادي.. لكن علينا أن نعترف اليوم بحقيقة معلنة وهي أن هذا الواقع لا دخل للشعوب فيه.. فهو بكافة تفاصيله وتعقيداته من إنتاج الأنظمة بل من أسوأ إنتاجاتها..

في المغرب العربي، لدينا شعوب يقارب تعدادها المائة مليون نسمة.. تعيش في مساحة شاسعة تقارب الستة ملايين كيلومتر مربع!! هؤلاء مرتهنون بالكلية لإرث سياسي وأيديولوجي استبدّ وسيطر على حياتهم وحكم عليهم بالفقر والتمزق والتخلف بشكل مأساوي!!

هل كان بإمكان عرب المغرب العربي أن يكونوا أكثر صحة وتعليما ورخاء وتفتحا وسيادة ممّا هم عليه اليوم.. الإجابة، نعم، بالطبع..

هل بإمكان عرب المغرب العربي اليوم أن يستعيدوا وحدتهم الاقتصادية تمهيدا لوحدة سياسية ونهضة وتنمية شاملتين؟ الإجابة، نعم،، ولكن.. هنا بالضبط تكمن العقدة الرئيسية.. وهي أن الأنظمة الحاكمة اليوم.. وعلى العكس مما يبدو عليها من “انفتاح” أو “ديمقراطية” إنما تستمد قوتها من التقسيم وتبذل من المقدرات ما لا يمكن حصره كي تحافظ على هذا التقسيم وتعزّزه بالقوانين والسياسات والتسلح العبثي.. وسوف تمنع ميلاد ونجاح أي جهد اقتصادي من شانه أن يجعل الشعوب “تطمع” في وحدة سياسية، أو تفرض أي شكل من أشكال التعزيز الحاسم لمنظومة المغرب العربي، ولو حتى في شكلها الرسمي المحدود والعليل المسمى بالاتحاد المغاربي..

شعوب المغرب العربي تواجه في أقطارها تحديات تصفير موارد الطاقة، ومعضلة الشلل التنموي، وندرة المياه، وتعاني الأمريّن على المستوى المعيشي والصحي، مما يجعلها في حاجة إلى مقاربة شاملة لتوظيف مواردها.. والموارد في المرحلة المقبلة لن تكون النفط لوحده.. ولا الغاز لوحده.. ولا أيّا من موارد الطاقة التي استخدمها الحكام في إفشال وإجهاض أحلام الشعوب، وصنعت الكراهية والتمييز والتفوق الوهمي.. فتحديات المرحلة الجديدة علمية وإنتاجية، زراعية، وصناعية، تقوم بالأساس على تجاوز التبعية المطلقة للنفط كمصدر للسيولة النقدية السهلة والوفيرة غير القابلة للمراقبة ولا للمحاسبة، ومورد للعائدات الحكومية ومموّل لبرامج الدول ولإطعام الشعوب وتعليمها وعلاجها..

إن شعوب المغرب العربي الشّابّة في معظمها تستطيع استثمار حساسية المرحلة وافتضاح عورات دولها وعجز منظوماتها وهشاشة قدراتها رغم ضخامة عائدات النفط والغاز، لكي تفرض المرور نحو نمط جديد يقوم على كافة الإنتاج الزراعي والصناعي البحرية أو الغابية أو الصحراوي والاستثمار في صحة البشر وتعليمهم ومحاولة استغلال ما بعد الجائحة لتحسين موقعنا فوق الأرض وتحت الشمس ..

أكاد أزعم أن الصيغة المثلى لصناعة تنمية جديدة واستقلال جديد لشعوب المغرب العربي يمرّ عبر هذا المدخل.. وأكاد أؤكد بنفس الإصرار أن لا أحد في العالم يمكنه أن يعارض أو يتصدى لهذا الأمر باستثناء حكام المنطقة ونُخبها التابعة الحريصة على إدامة تخلف وتبعية بلدان الغرب أكثر من الغرب نفسه، بعد أن أيقن هذا الغرب أن مجرد اتخاذ تابعين له يكلّفه الكثير من المال والقدرات التي تحتاجها شعوبه قبل الشعوب التابعة..

وللحديث بقية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا