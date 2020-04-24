روسيا: نؤيد وندعم دعوات الأمم المتحدة إلى هدنة عالمية في مناطق النزاع

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فرشينين، أن روسيا تدعم دعوات الأمين العام للأمم المتحدة إلى هدنة عالمية في مناطق النزاع.

وقال فرشينين، في تصريح لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية : “نؤيد تماماً دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى هدنة عالمية في مناطق الصراع الإقليمية، وكعضو دائم في مجلس الأمن، نحن على استعداد للمساهمة في تنفيذ هذه المبادرة الهامة”.

وأضاف: “ولكن لا ينبغي أن تؤثر الهدنة على استمرار الحرب الحاسمة ضد المنظمات الإرهابية التي حددتها منظمات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأشار إلى أنه ” في ظروف وباء فيروس كورونا تزداد أهمية إمكانيات الأمم المتحدة في تسوية الأزمات”.

وأوضح، أنه في حالة انعدام إمكانية وصول الأدوية والرعاية الصحية لدى سكان المناطق الساخنة، هناك احتمال أن ينهار الوضع الوبائي ويمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية”. وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريش، إلى وقف إطلاق النار في جميع نقاط النزاع في العالم على خلفية تهديد فيروس كورونا المستجد. وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت، يوم 11 مارس 2020، تفشي وباء كورونا المستجد بجائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 190 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس حول العالم أكثر من 2.7 مليون حالة.

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