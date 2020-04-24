كوفيد 19 – صنع في الصين..! … بقلم / عبدالواحد حركات

دلائل كثيرة تشير إلى تخليق فيروس كوفيد 19 في مختبرات ووهان، وأصابع الاتهام تكاد تلتصق بجبين الصين بتتابع اكتشاف أدلة اتهام جديدة تدينها، فسياسة التكميم التي تتبعها الصين حيال مواطنيها، والغموض الكبير الذي يكتنف صراعها مع كوفيد 19، وقدرتها المدهشة على محاصرة الوباء ووأده، بالإضافة إلى العديد من الشكوك التي تحوم حول عدد ضحاياها من الوباء، وكذلك ملائكيتها الغريبة المريبة وسخائها المفرط مع عدة دول احتاجها الوباء، كل هذا يشعل الشكوك بالأذهان ويسكب الزيت فوقها.

ظنوني سيئة – جداً جداً جداً- في الصين وحكومتها ورئيسها..!

التشنج الصيني اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، والغراميات الخفية بين أوروبا برئاسة ألمانيا والتنين الأحمر الجائع للسيادة، والمواعدات الخاطفة بين التنين والدب التي لم تنقطع منذ سنوات، ومعزوفات تحطيم الدولار وطريق الحرير الجديد وفيلم كنتاجيون وقضية – شانكو شو- المارقة واعترافات – تشو شيان وانج- عمدة ووهان وادعاءات البروفيسور – هو كي- ، وكيبوتسات جوجي – بايدو – ويبو- وى تشات – الإلكترونية المسيجة بجدار الحماية الصيني العظيم، كل هذا يؤكد – بشكل لا يدع مجالاً للشك- أن هنالك ملفات سوداء كثيرة وكبيرة وخطيرة يتم تدارسها في سراديب السياسة وبين خفافيشها، وأن هنالك – أمور وشرور وفجور- تدبر في غياهب الليالي الباردة والساخنة، لصناعة عالم جديد يتنفس الكراهية وتتمثل فيه الحياة لقناعات داروين، فلا بقاء سوى للأصلح المطابق لنماذج الرأسمالية الحمراء ومعاييرها فقط.

حينما حذر الطبيب الصيني “غاو فو” المدير العام للمركز الصيني للمراقبة والوقاية من الأمراض في – 4 مارس 2019- من وجود فيروس شبيه بسارس، لم تتخذ حكومة الصين أي إجراءات حيال ذلك ولم تنشر أي معلومات حوله، بل ظلت تخفي النار تحت سريرها لأنها تعلم كيف جمعت “بضم الجيم” عيدانها وأوقد شررها، فمختبرات البيوتكنولوجيا ومعهد ووهان لعلوم الفيروسات لا تصنع الخبيز أو الشوكولاتة لأطفال الصين، كما كانت تعمل شركة رويال واليوناني – تومى كريستو- بالإسكندرية.

قد يكون تخليق فيروس كوفيد 19 تم تحت أعين الحكومة الصينية، وشاءت الأقدار أن يفلت من عقاله وينتشر خارج سيطرتها، أو ربما هي من فك عقاله وأطلقه ليجوب العالم على هواه، فالصين التي تتكتم على كل شيء وتختبئ من كل شيء، وتغلق أعين وأفواه أبنائها وتحجزهم في كيبوتسات إلكترونية تحت قدميها، وتدفنهم في منظومة اقتصاد شيوعية بامتياز بين الماركسية اللينينية وأفكار ماو تسي تونغ ونظرية دنغ شياو بينغ، وتعيش حالة انطواء مؤدلجة، ترى الآخر آخر ومنافس ومصدر ثروة وتابع محتمل، وترى الدول أسواق لبضائعها ومزارع لاستثماراتها لا غير.

تاريخ الصين دماء لا تنقطع، وحالة الزومبي التي يعيشها الصينيون، وطقوس وتقاليد ومتناقضات لا يمكنها أن تجلس وتجتمع بعقل إنسان واع، تجعلنا نتوقع ونظن ونشك بالحكومة الصينية التي احتمت بخبث الشيطان من جيرانها وعدوها اللدود بأمريكا، وعلقت ابتسامتها الصفراء للدول النامية لتحولها بقوة ناعمة كجلد الأفعى إلى مستهلكاً دائما لسلع الصين، وتقتل اقتصاداتها المحلية وتعبث بذائقتها، وتجعلها مناجم لتزودها بالخامات والمواد الأولية من الفحم والبترول إلى السمسم والفول السوداني وربما سيأتي يوماً بماء زمزم أيضاً.

المستشفى المركزي بووهان استقبل مريض بكورونا بتاريخ 28 سبتمبر 2019، و مديرة قسم الإسعاف والطوارئ الطبيبة – آي فان – أبلغت اللجنة الصحية لمدينة ووهان بخطورة الفيروس، ولكن اللجنة قطعت لسان – آي فان- وأمرتها بالتحفظ على كل المعلومات الخاصة بإصابات الالتهاب الرئوي الفيروسي، وأن تكتم حتى عن زوجها ذلك، ولكنها أخبرت زوجها بعد ثلاثة أشهر ونصف بالأمر، أي بعد خراب مالطا، وكذلك فعلت الاستخبارات الأمريكية التي علمت بفيروس ووهان منذ منتصف شهر نوفمبر 2019، وأبلغت إدارة ترامب التي لم تأخذ الوثيقة الاستخباراتية على محمل الجد، ولكن الاستخبارات الأمريكية أعلمت حلفائها في أوروبا وإسرائيل بفيروس ووهان، وقد ناقش المسؤولون الإسرائيليون خطر الفيروس في أواخر نوفمبر 2019، ولكن طمأنة الطبيب الصيني – فو- وسلطات ووهان الذي أكدت عدم انتقال الفيروس بالعدوى بين البشر جعلت الجميع يثقون بذلك ولا يكترثون بالشيطان الذي عرفه الرئيس تشي ..!

حقاً .. الأصابع لم تعد تشير إلى الصين بل التصقت بجبينها تماما، ففيروس كوفيد 19 جريمة بحق الإنسانية والبشر جميعا، وكارثة صحية واقتصادية واجتماعية وسياسية وربما دينية أيضاً، ويجب أن تستوضح كل ملابساتها وتتحول إلى قضية دولية تجرى تحقيقات موسعة لبيان تفاصيلها، بدل ماراثون الاتهامات بين الصين والولايات المتحدة الذي يبدو أن تحته الكثير من الأسرار والدسائس والمخالفات والاختلافات.

إخفاء الصين لحقيقة فيروس كورونا وتأخرها عن التصريح بوجوده، وادعاءاتها الأولية وطمأنتها الزائفة كانت السبب الأهم والأخطر لتفشي الفيروس وحصده لأرواح مئات الآلاف من البشر، وتعطيله للحياة والعبادة، كارثة ينبغي أن تتحمل الصين وحدها على الأقل جزءاً من تبعاتها، وكذلك حالة الزومبي التي يجمع الكثيرين على أنها سبب انتشار الفيروس ومغادرة أكثر من خمسة ملايين صيني للووهان قبل تنفيذ الحجر الصحي بها..!.

الأدهى والأمر وما لا يوجد ثمن له ولا صبر عليه .. أن الصين نشرت الفاشية وجعلتنا ممتنين لها..!.

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