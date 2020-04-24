ايوان ليبيا – وال :

أعلن مصرف ليبيا المركزي أمس الخميس، عن حجم الاعتمادات الممنوحة للشركات الموردة للسلع والبضائع المختلفة المجازة وفقا للمنشور رقم 2 للعام الجاري المنظم لعمليات قبول إجراءات الاعتمادات خلال الفترة ما بين 17 -23 /2020.

وكشف المركزي عن فتح 100 اعتماد بعُملتي اليورو والدولار بالإضافة لاعتماد واحد فُتح بالدينار التونسي، ليبلغ عدد الاعتمادات المفتوحة خلال 7 أيام 101 من الاعتمادات. ووفق البيانات التي اطلعت عليها وكالة الانباء الليبية فقد شملت الاعتمادات الألبان ومشتاقتها، وأدوات طبية، وحفاظات أطفال، وبقوليات وسلع غذائية أساسية متنوعة.

وكان مصرف ليبيا المركزي في طرابلس نشر قبل أسبوع بيانات الشركات المتحصلة على اعتمادات في الفترة ما بين 9 و16 أبريل الجاري التي سجلت وقتها تمرير معاملات 40 اعتمادا، ليبلغ إجمالي ما تم تمريره من اعتمادات لصالح التجار خلال الفترة بين 9 /23 أبريل الماضي، 141 اعتمادا جلها فتحت بعُملتي الدولار واليورو باستثناء اعتماد واحد فُتح بالدينار التونسي.

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