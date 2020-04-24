تقرير: أرسنال يعلق مفاوضات تجديد عقد أوباميانج

وأشارت الصحيفة إلى أن الخسائر الاقتصادية التي يعاني منها النادي بسبب توقف المباريات جعلته يوقف الحديث مع مهاجمه عن تجديد العقد خاصة أن الجابوني يطلب زيادة في راتبه المقدر الآن بمائتي ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ورغم أن معظم لاعبي أرسنال قرروا تخفيض راتبهم بنسبة 12.5% لمساندة النادي إلا أن الفريق اللندني متأثر بشدة من الناحية الاقتصادية بسبب توقف المباريات بعد تفشي فيروس كورونا.

ويمتد عقد أوباميانج (30 عاما) إلى 2021، ومع رغبة اللاعب في المشاركة بدوري أبطال أوروبا، الحلم الذي قد لا يحققه له أرسنال، قد يضطر النادي للتخلي عن اللاعب في الصيف المقبل.

وتقول تقارير إن برشلونة وإنتر ميلان أبرز المهتمين بالحصول على خدمات مهاجم بوروسيا دورتموند السابق.

وشارك أوباميانج في 32 مباراة بالموسم الحالي وسجل 20 هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

ويلعب أوباميانج في أرسنال منذ يناير 2018.

وتوقفت مباريات كرة القدم في إنجلترا منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

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