منطقتان جديدتان في إيطاليا تطلبان المساعدة الروسية لمكافحة كورونا

قال السفير الروسي في روما سيرجي رازوف، اليوم الجمعة، إن سلطات منطقتي أبوليا وفريولي فينيتسيا جوليو الإيطاليتين، طلبت من روسيا إرسال عسكرييها للمساعدة في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف السفير – وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية – “تلقينا طلبات رسمية من قيادات بعض مناطق إيطاليا ، لإرسال مختصين من الجيش الروسي لتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم، ووصلت طلبات بهذا الخصوص من حكام بيدمونت، وأبوليا وفريولي فينيتسيا جوليو”.

وشدد رازوف على أن المساعدة الروسية ليست مرتبطة بأي حال من الأحوال بأي ظروف سياسية.

يشار إلى أنه في 21 مارس، خلال محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تم الاتفاق على أن تقوم موسكو بتزويد روما بالمساعدة اللازمة لمكافحة الفيروس.

ووصلت 15 طائرة عسكرية روسية إلى إيطاليا ، في الفترة من 22 مارس وحتى 25 مارس، على متنها حوالي 100 من المختصين العسكريين في علم الفيروسات والأوبئة، وثماني فرق من الأطباء والممرضات، بالإضافة إلى معدات للفحص وللتعقيم، ويعمل العسكريون الروس حاليا في منطقة مدينة بيرغامو (إقليم لومباردي)، وهي واحدة من أكثر المناطق تأثرا بالوباء.

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