القاهرة تُعلن حصيلة “كورونا” في أول أيام شهر رمضان

القاهرة 24 أبريل 2020 (وال)- أعلنت مصر اليوم الجمعة، تسجيل عدد “201” حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وتسجيل عدد “7” حالات وفاة، وعدد “71” حالة شفاء أول أيام شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد – بحسب وكالة الأنباء الشرق الأوسط – إنه جرى تسجيل 201 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة؛ وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا في الوقت ذاته إلى “7” حالات وفاة جديدة.

وأضاف مجاهد أنه جرى تسجيل نحو “71” متعافيًا جديدًا من المرض، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى حوالي “1417” حالة حتى اليوم.

وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس “كورونا” المستجد حتى اليوم الجمعة، هو عدد “4092” حالة، من ضمنهم “1075” حالة تم شفاؤها وخروجها من مستشفيات العزل، إلى جانب عدد “294” حالة وفاة. (وال- القاهرة) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال