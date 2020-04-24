الصحة السعودية : إجمالي المتعافين من “كورونا” يصل إلى 2049

الرياض 24 أبريل 2020 (وال)- أعلنت وزارة الصحة السعودية الجمعة، تعافي عدد “124” حالة من فيروس “كورونا” المستجد، ليصل إجمالي المتعافين إلى حوالي “2049” حالة.

وكشفت الوزارة السعودية – بحسب وكالة الأنباء السعودية – عن تسجيل “1172” إصابة جديدة بـ “كوفيد-19″، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى حوالي “15102”، وعدد “6” وفيات جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى “127”.

وبدورها، قررت وزارة الداخلية السعودية؛ تعديل الأوقات التي يُسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار فيروس “كورونا”.

وجاءت التعديلات بالسماح بالتجول في جميع المناطق والمدن، التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة عصرًا.

كما سيتم السماح بخروج سكان المدن والمحافظات، التي يمنع التجول فيها على مدار الساعة، من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساء، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، وقصر التنقل بالسيارات على شخص واحد بالإضافة إلى قائد المركبة.

كذلك أبقت الداخلية السعودية على قرار منع سكان الأحياء السكنية التي تخضع للعزل الصحي التام من الخروج من منازلهم على مدار الساعة. (وال- الرياض) ر ت

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