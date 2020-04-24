الصحة الإماراتية تُجري “32” ألف فحص فيروس “كورونا” بعد رصد إصابات جديدة

أبو ظبي 24 أبريل 2020 (وال)- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية الجمعة، تسجيل عدد “525” حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعدما أجرت أكثر من 32 ألف فحص على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وذكرت وكالة الأنباء الإمارات، أن وزارة الصحة أجرت أكثر من “32” ألف فحص، ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات في الدولة.

وأضافت الوكالة أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، ساهمت في الكشف عن “525” حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 9.281 حالة.

وكشفت الوزارة عن وفاة “8” حالات، لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة وأنهم كانوا يُعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة “64” حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

وأضافت الوزارة أن “123” حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1.760 حالة. (وال- أبو ظبي) ر ت

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